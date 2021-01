Teneva una pistola illegalmente: denunciato (Di sabato 16 gennaio 2021) Nei giorni scorsi i carabinieri di Campomorone, durante un normale servizio per il controllo del territorio, hanno scoperto che un uomo portava una pistola senza avere il porto d'armi. L'uomo, un ... Leggi su genovatoday (Di sabato 16 gennaio 2021) Nei giorni scorsi i carabinieri di Campomorone, durante un normale servizio per il controllo del territorio, hanno scoperto che un uomo portava unasenza avere il porto d'armi. L'uomo, un ...

Teneva una pistola illegalmente: denunciato GenovaToday Milan, Meité si presenta: "Mi piace tenere palla, uso bene entrambi i piedi"

"Una grande squadra, una grande storia. Sono contento che un club così mi abbia chiamato. Ho parlato con amici e parenti, ero felicissimo. Il Milan ha avuto sempre dei grandi giocatori e grandi obiett ...

Consegnata una nuova automedica per la Croce Rossa di Rossiglione

GENOVA - La Croce Rossa di Rossiglione da oggi può contare su una nuova automedica: una Subaru Forester 4x4. La cerimonia di consegna del mezzo, nel rispetto delle norme anti-Covid, si è tenuta questo ...

