Strage in una Rsa vicino a Roma, morti almeno 5 anziani: “Probabile intossicazione da monossido di carbonio” (Di sabato 16 gennaio 2021) A Lanuvio, in provincia di Roma, almeno cinque anziani sono morti nella Rsa in cui erano ospiti, Villa dei Diamanti. La struttura, che si trova in via Montegiove Nuovo, ospita in totale 10 anziani. Oltre ai cinque decessi già accertati, altri anziani presenti nella Rsa sono in gravi condizioni. A dare l’allarme è stato un operatore della struttura che stamattina, dopo essere entrato nella Rsa, ha trovato privi di sensi sia i 10 anziani che vi risiedono sia due assistenti. Le cause della morte dei cinque anziani sono ancora da accertare, ma al momento l’ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un’intossicazione da monossido di carbonio. Sono in corso le indagini dei carabinieri di Lanuvio e ... Leggi su tpi (Di sabato 16 gennaio 2021) A Lanuvio, in provincia dicinquesononella Rsa in cui erano ospiti, Villa dei Diamanti. La struttura, che si trova in via Montegiove Nuovo, ospita in totale 10. Oltre ai cinque decessi già accertati, altripresenti nella Rsa sono in gravi condizioni. A dare l’allarme è stato un operatore della struttura che stamattina, dopo essere entrato nella Rsa, ha trovato privi di sensi sia i 10che vi risiedono sia due assistenti. Le cause della morte dei cinquesono ancora da accertare, ma al momento l’ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un’dadi. Sono in corso le indagini dei carabinieri di Lanuvio e ...

