Sindaca leghista che toglieva i poveri per dare ai ricchi, Fratoianni: 'Salvini tace' (Di sabato 16 gennaio 2021) E' stata arrestata ieri la Sindaca di San Germano Vercellese Michela Rosetta , dopo che era emerso come gli aiuti alimentari acquistati con i fondi statali per l'emergenza Covid a stranieri e anziani ...

