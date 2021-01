Sei una donna? Hai meno punti in graduatoria. Il caso del concorso in Puglia per diventare medico di famiglia (Di sabato 16 gennaio 2021) In Puglia alcune giovani donne medico non vedranno riconoscersi il punteggio relativo agli anni in cui, pur avendo un regolare contratto di sostituzione di un medico di famiglia, si sono astenute dal lavoro per gravidanza a rischio. Le dottoresse hanno provato, invano, a spiegare la questione agli uffici della Regione, come spiegano al quotidiano la Repubblica. «Un funzionario mi ha detto che riconoscerci quel punteggio sarebbe stato discriminatorio nei confronti dei colleghi uomini che, per fare punti, devono andare a lavoro. Ma non è agghiacciante?», si chiede Magda Logrieco, una delle professioniste che adesso verrà penalizzata nella graduatoria per ottenere la convenzione con il sistema sanitario regionale per l’incarico di medico di medicina generale. «Questa ... Leggi su open.online (Di sabato 16 gennaio 2021) Inalcune giovani donnenon vedranno riconoscersi il punteggio relativo agli anni in cui, pur avendo un regolare contratto di sostituzione di undi, si sono astenute dal lavoro per gravidanza a rischio. Le dottoresse hanno provato, invano, a spiegare la questione agli uffici della Regione, come spiegano al quotidiano la Repubblica. «Un funzionario mi ha detto che riconoscerci quel punteggio sarebbe stato discriminatorio nei confronti dei colleghi uomini che, per fare, devono andare a lavoro. Ma non è agghiacciante?», si chiede Magda Logrieco, una delle professioniste che adesso verrà penalizzata nellaper ottenere la convenzione con il sistema sanitario regionale per l’incarico didi medicina generale. «Questa ...

ZZiliani : Cari direttori di @Gazzetta_it @CorSport e @tuttosport, ci piacerebbe vedere un triangolare tra voi su chi pubblica… - NetflixIT : Se anche oggi non hai spoilerato niente a nessuno, sappi che sei una bella persona. - CarloCalenda : Telefonata: “Calenda ti candidi”. Risposta “si purché facciamo una lista PD-SiamoEuropei e non ci alleiamo con i 5S… - OriginsOdyssy : @aboutrirenn - first impression: all'inizio pensavo non avessi volgia di interagire con me, ma dopo poco ho capito… - whoknows_exe : Ci sono cascato perché mi ha provocato = era in minigonna ecco perché l’ha violentata sei solo una mercda #CePostaPerTe -