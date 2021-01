Sassuolo, De Zerbi: «Siamo in emergenza da 2-3 mesi, i risultati lo mascherano» (Di sabato 16 gennaio 2021) Roberto De Zerbi ha parlato alla vigilia di Sassuolo-Parma Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Parma. emergenza – «Siamo in emergenza da 2-3 mesi, poi qualcuno non lo vede perché i risultati in Italia coprono e cancellano tutto, nel bene o nel male. Siccome facciamo risultati sembra che Siamo in salute ma l’ho detto altre volte, non stiamo uscendo da questi problemi, domani Siamo in emergenza totale. Non ci saranno Boga, Locatelli, Berardi mancherà per tanto, out Bourabia, Obiang è squalificato». OBIETTIVI – «Partiamo per fare il massimo, se arriveremo settimi, sesti, ottavi o decimi, non ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 gennaio 2021) Roberto Deha parlato alla vigilia di-Parma Roberto De, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Parma.– «inda 2-3, poi qualcuno non lo vede perché iin Italia coprono e cancellano tutto, nel bene o nel male. Siccome facciamosembra chein salute ma l’ho detto altre volte, non stiamo uscendo da questi problemi, domaniintotale. Non ci saranno Boga, Locatelli, Berardi mancherà per tanto, out Bourabia, Obiang è squalificato». OBIETTIVI – «Partiamo per fare il massimo, se arriveremo settimi, sesti, ottavi o decimi, non ...

"in questo momento sto pensando solo ad affrontare una squadra forte, migliorata in entrambe le fasi. Ha un allenatore che ha avuto cambiamenti positivi, ora gioca anche in verticale, ha dato continui ...

