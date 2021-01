Recovery: Magorno (Iv), 'uniti per non lasciare indietro la Calabria' (Di sabato 16 gennaio 2021) Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "È il momento di fare squadra e attivare ogni strumento possibile per colmare questo gravissimo vuoto di memoria che ha subito la Calabria nel Recovery plan. Il fatto che siano spariti investimenti cruciali per l'alta velocità, per la rete portuale e in particolare per l'hub di Gioia Tauro, l'assenza di ogni minima progettualità per la rete infrastrutturale e logistica della nostra regione non può essere accettata". Così Ernesto Magorno di Iv. "Ho già annunciato che, in assenza di dovute correzioni, come già fatto con il decreto Calabria sono intenzionato a non votare il piano. Ora, credo che non solo debbano scendere in campo tutti i parlamentari calabresi ma anche le altre articolazioni istituzionali, a partire dall'Anci. L'associazione dei Comuni ben sa quanto questa dimenticanza senza ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 gennaio 2021) Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "È il momento di fare squadra e attivare ogni strumento possibile per colmare questo gravissimo vuoto di memoria che ha subito lanelplan. Il fatto che siano spariti investimenti cruciali per l'alta velocità, per la rete portuale e in particolare per l'hub di Gioia Tauro, l'assenza di ogni minima progettualità per la rete infrastrutturale e logistica della nostra regione non può essere accettata". Così Ernestodi Iv. "Ho già annunciato che, in assenza di dovute correzioni, come già fatto con il decretosono intenzionato a non votare il piano. Ora, credo che non solo debbano scendere in campo tutti i parlamentari calabresi ma anche le altre articolazioni istituzionali, a partire dall'Anci. L'associazione dei Comuni ben sa quanto questa dimenticanza senza ...

TV7Benevento : Recovery: Magorno (Iv), 'uniti per non lasciare indietro la Calabria'... - CalNews : Catanzaro :: Recovery Plan, Magorno: “Uniti per non lasciare indietro la Calabria”. - TelemiaLaTv : Recovery: Magorno,uniti per non lasciare indietro Calabria - LaCnews24 : Recovery, Magorno: ''I sindaci scendano in campo per non lasciare indietro la Calabria'' #calabrianotizie… - TelemiaLaTv : Recovery: Magorno (Iv), spoliazione ai danni della Calabria -