“Quel video? Lei lo sapeva da subito…”. Dayane Mello, la soffiata arriva fuori dal GF Vip (Di sabato 16 gennaio 2021) Nei giorni scorsi Dayane Mello al Grande Fratello Vip si è lasciata andare ai ricordi parlando della sua infanzia dolorosa. Come raccontato dalla modella brasiliana, sua madre si prostituiva e lei, insieme ai suoi fratelli, ha affrontato momenti difficili. “Mia madre ha avuto 10 figli. Vivevamo in una casetta delle dimensioni della sauna con altri tre fratelli senza mangiare per una settimana. Lei faceva la prostituta”, aveva raccontato Dayane al Grande Fratello Vip E ancora: “Io ero piena di pidocchi, tutta sporca e magra magra. Mi ricordo vagamente che mia madre arrivava una volta a settimana, ogni volta con un uomo diverso, e ci portava da mangiare. Poi andava via. Abbiamo vissuto la fame e la povertà. Stavamo diventando dei delinquenti, andavamo a rubare al supermercato. Mio padre venne a prendere Giuliano, non me. ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 16 gennaio 2021) Nei giorni scorsial Grande Fratello Vip si è lasciata andare ai ricordi parlando della sua infanzia dolorosa. Come raccontato dalla modella brasiliana, sua madre si prostituiva e lei, insieme ai suoi fratelli, ha affrontato momenti difficili. “Mia madre ha avuto 10 figli. Vivevamo in una casetta delle dimensioni della sauna con altri tre fratelli senza mangiare per una settimana. Lei faceva la prostituta”, aveva raccontatoal Grande Fratello Vip E ancora: “Io ero piena di pidocchi, tutta sporca e magra magra. Mi ricordo vagamente che mia madreva una volta a settimana, ogni volta con un uomo diverso, e ci portava da mangiare. Poi andava via. Abbiamo vissuto la fame e la povertà. Stavamo diventando dei delinquenti, andavamo a rubare al supermercato. Mio padre venne a prendere Giuliano, non me. ...

ilfoglio_it : VIDEO - La trasformazione del linguaggio grillino: prima i 'responsabili' erano 'voltagabbana' e 'traditori'. Adess… - ItaliaViva : Il giorno in cui avrò paura di dire ciò che penso o rinuncerò a fare una battaglia per paura della convenienza non… - SerieA : Quel colpo di tacco..??? #SerieATIM #WeAreCalcio - LucaFerracci_1 : RT @ItaliaViva: Il giorno in cui avrò paura di dire ciò che penso o rinuncerò a fare una battaglia per paura della convenienza non sarò più… - Ros_Mello_ : RT @boh94419123: Che poi ricordiamoci che Halloween è stata la serata in cui abbiamo avuto la prima dichiarazione #rosmello in assoluto. Qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Quel video Bolle posta un video di una piccola ballerina: ha la grazia di una étoile Corriere della Sera Gianna Nannini risponde ai sindacati di polizia in merito al video di ‘L’aria sta finendo’

15 gen 2021 - “Non posso credere che una canzone d’amore come ‘L'aria sta finendo’ scateni tutto questo odio”, dichiara la cantautrice senese, rispondendo alle dichiarazioni dei sindacati di polizia ...

L'Inter dogmatica di Conte, la Juve fluida di Pirlo: la sfida tattica ai raggi X

Inter-Juve è un kolossal. E se dovessimo immaginare le due squadre come un protagonista e un antagonista, sarebbero il mastodontico Terminator di Schwarzenegger – l’Inter -, legnoso e un po’ testardo ...

15 gen 2021 - “Non posso credere che una canzone d’amore come ‘L'aria sta finendo’ scateni tutto questo odio”, dichiara la cantautrice senese, rispondendo alle dichiarazioni dei sindacati di polizia ...Inter-Juve è un kolossal. E se dovessimo immaginare le due squadre come un protagonista e un antagonista, sarebbero il mastodontico Terminator di Schwarzenegger – l’Inter -, legnoso e un po’ testardo ...