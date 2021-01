Pochettino: «Felice di allenare Verratti» – VIDEO (Di sabato 16 gennaio 2021) Mauricio Pochettino ha parlato di Marco Verratti Mauricio Pochettino, neo allenatore del PSG, in conferenza stampa ha elogiato il centrocampista italiano Marco Verratti. «Sono Felice di poter allenare Verratti, non scopro io il suo talento. Lo vedo principalmente nel ruolo di regista, ma può giocare in qualsiasi posizione in campo. Fa parte di quella categoria di calciatori che si trova bene in qualsiasi situazione». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 gennaio 2021) Mauricioha parlato di MarcoMauricio, neo allenatore del PSG, in conferenza stampa ha elogiato il centrocampista italiano Marco. «Sonodi poter, non scopro io il suo talento. Lo vedo principalmente nel ruolo di regista, ma può giocare in qualsiasi posizione in campo. Fa parte di quella categoria di calciatori che si trova bene in qualsiasi situazione». Leggi su Calcionews24.com

Mauricio Pochettino ha parlato di Marco Verratti Mauricio Pochettino, neo allenatore del PSG, in conferenza stampa ha elogiato il centrocampista italiano Marco Verratti. «Sono felice di poter allenare ...

