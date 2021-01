Paura nella notte a Napoli | bomba carta distrugge un’auto ed un cancello

(Di sabato 16 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Questaa Boscoreale è stata fatta esplodere unamolto potente nei pressi della dimora di Antonino Cesarano detto “O’ Merican”. Si tratta di un pregiudicato sorvegliato speciale con precedenti per droga con obbligo di residenza nel comune partenopeo. L’esplosione ha messo in allarme tutto il quartiere che si è svegliato dunque di soprassalto. Inoltre pare che abbia danneggiato anche ildell’ingresso dell’abitazione di “O’ Merican” nonché un auto parcheggiata nei presso. Ad indagare sull’episodio sono i carabinieri di Torre Annunziata che non escludono alcuna pista investigativa e che cercheranno dunque di capire i motivi di questo atto violento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

chetempochefa : 'Sanremo quando l'ho fatto ero nella condizione di panico e paura. Lo rifarei volentieri, con la Ferilli tutta la v… - Euphori_jin : oggi la meanie aveva i cappellini, jeonghan è rosso, chan viola e seungkwan biondo, soonyoung nella live di kwan aveva il cappello paura - SalaLettura : RT @suaperfidia: La nostra vita è CocaCola fredda nella gola Ma cos'è questa nuova paura che ho Ma cos'è questa voglia di uscire e andare v… - Alice70A : RT @suaperfidia: La nostra vita è CocaCola fredda nella gola Ma cos'è questa nuova paura che ho Ma cos'è questa voglia di uscire e andare v… - RetwittL : RT @suaperfidia: La nostra vita è CocaCola fredda nella gola Ma cos'è questa nuova paura che ho Ma cos'è questa voglia di uscire e andare v… -

Ultime Notizie dalla rete : Paura nella

Mandamento Notizie

Il Cagliari cede a due minuti dall'intervallo alla forza d'urto dell'Atalanta. Orobici in vantaggio per 1-0 grazie a una rete di Aleksej Miranchuk al 43'.Manaus, 15 gen. (askanews) - Lunghe file per un po' di ossigeno. La situazione in Brasile è al collasso. Gli ospedali della città di Manaus ...