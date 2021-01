Musei | riapre la Reggia di Caserta Maffei | “Aspettato tanto questo Dpcm”

(Di sabato 16 gennaio 2021) NAPOLI – “Abbiamo aspettato tanto questo Dpcm”. Con queste parole Tiziana Maffei, direttrice della Reggia di Caserta, accoglie l’ufficialita’ della riapertura dei musei nei giorni feriali per le regioni in zona gialla contenuta nel decreto firmato oggi dal premier Giuseppe Conte.

Da lunedì visite possibili al civico di Pistoia e a quello della Città di Livorno, la Torre di Pisa per ora resta chiusa ...Palazzo Reale riapre con una nuova illuminazione delle sale. Per le famiglie in programma visite guidate dal nuovo direttore Mario ...