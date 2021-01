Meteo Roma del 16-01-2021 ore 19:15 (Di sabato 16 gennaio 2021) Meteo al nord ennesima giornata all’insegna del tempo stabile sulle regioni settentrionali ma con clima invernale cieli irregolarmente nuvolosi o nuvolosi al mattino con deboli precipitazioni sulla Liguria Alpi e Appennino tendenze esaurimento delle precipitazioni dal pomeriggio i maggiori aperture specie ad ovest al giornata tipicamente invernale con piogge e nevicate fino in pianura specie su Toscana Umbria Marche in serata anche in Abruzzo cieli nuvolosi o molto nuvolosi fin dalle prime ore del mattino tendenza a miglioramento del tempo su sottoscala dalla sera al sud giornata instabile sui settori meridionali con precipitazioni diffuse Specialmente al pomeriggio sulle Isole maggiori Campania e Calabria fenomeni nevosi fino a quote molto basse sui settori insulari anche abbondanti sulla Sicilia dagli 800 ai 1200 metri di quota temperature stazionarie o in ulteriore ... Leggi su romadailynews (Di sabato 16 gennaio 2021)al nord ennesima giornata all’insegna del tempo stabile sulle regioni settentrionali ma con clima invernale cieli irregolarmente nuvolosi o nuvolosi al mattino con deboli precipitazioni sulla Liguria Alpi e Appennino tendenze esaurimento delle precipitazioni dal pomeriggio i maggiori aperture specie ad ovest al giornata tipicamente invernale con piogge e nevicate fino in pianura specie su Toscana Umbria Marche in serata anche in Abruzzo cieli nuvolosi o molto nuvolosi fin dalle prime ore del mattino tendenza a miglioramento del tempo su sottoscala dalla sera al sud giornata instabile sui settori meridionali con precipitazioni diffuse Specialmente al pomeriggio sulle Isole maggiori Campania e Calabria fenomeni nevosi fino a quote molto basse sui settori insulari anche abbondanti sulla Sicilia dagli 800 ai 1200 metri di quota temperature stazionarie o in ulteriore ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Meteo Roma del 16-01-2021 ore 19:15' su @Spreaker #meteo_roma - AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma 19h | Meteo attuale Vento: 1.8 km/h O Raffica: 0.0 km/h Temperatura: -10.3 °C Umidità: 73 %… - AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma 18h | Meteo attuale Vento: 2.9 km/h ONO Raffica: 3.6 km/h Temperatura: -5.4 °C Umidità: 73 %… - GeaPilato : RT @ElioLannutti: Roma, ondata di freddo polare: previste temperature sottozero. Allerta neve in collina - soleterramare : RT @ElioLannutti: Roma, ondata di freddo polare: previste temperature sottozero. Allerta neve in collina -