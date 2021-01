Malika Ayane al 71°esimo Festival di Sanremo con “Ti piaci così” (Di sabato 16 gennaio 2021) Malika Ayane con il brano “Ti piaci così” (Sugar Music) parteciperà al 71° Festival della Canzone Italiana di Sanremo, in gara nella categoria Campioni. Il brano è scritto e composto in collaborazione con Pacifico, Rocco Rampino e Alessandra Flora. Con la sua voce dalle sfumature inconfondibili, Malika è da sempre un riferimento di cantautorato raffinato e contemporaneo e torna a Sanremo per la quinta volta dopo aver vinto in più occasioni il premio della critica. La prima partecipazione dell’artista risale al 2009 quando ha concorso tra le Nuove Proposte con il brano “Come Foglie” scritto da Giuliano Sangiorgi ottenendo il secondo posto. Malika Ayane per la quinta volta a Sanremo con “Ti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 16 gennaio 2021)con il brano “Ti” (Sugar Music) parteciperà al 71°della Canzone Italiana di, in gara nella categoria Campioni. Il brano è scritto e composto in collaborazione con Pacifico, Rocco Rampino e Alessandra Flora. Con la sua voce dalle sfumature inconfondibili,è da sempre un riferimento di cantautorato raffinato e contemporaneo e torna aper la quinta volta dopo aver vinto in più occasioni il premio della critica. La prima partecipazione dell’artista risale al 2009 quando ha concorso tra le Nuove Proposte con il brano “Come Foglie” scritto da Giuliano Sangiorgi ottenendo il secondo posto.per la quinta volta acon “Ti ...

Il 6 novembre 2020 è stato estratto dall’album il singolo “Inguaribile e romantico”, rivisitato in forma di duetto insieme a Malika Ayane. Ghemon è uno dei più talentuosi e apprezzati artisti hip hop ...

Il Festival di Sanremo 2021 resta una certezza. Nonostante l’emergenza Coronavirus la Rai ha assicurato che l’evento è stato confermato dal 2 al 6 marzo. È però in bilico la presenza del pubblico al T ...

