Lotito fa festa: 'Serata perfetta. Ho un solo rimpianto...' (Di sabato 16 gennaio 2021) ROMA - Il giorno dopo il derby si fa ancora festa in casa Lazio . Ad esultare, dopo giocatori e staff, è anche il presidente Claudio Lotito . Il patron biancoceleste era ieri sera all'Olimpico: ha ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 16 gennaio 2021) ROMA - Il giorno dopo il derby si fa ancorain casa Lazio . Ad esultare, dopo giocatori e staff, è anche il presidente Claudio. Il patron biancoceleste era ieri sera all'Olimpico: ha ...

Luis Alberto, una doppietta che "rinnova" il maestro Inzaghi

Un Artista nel derby. Una prestazione super e due pennellate d’autore a favore del suo mentore. Luis Alberto per Inzaghi. Una doppietta magica in una serata perfetta. Il regalo più ...

VIDEO - Lazio, è festa negli spogliatoi. Immobile scatenato: "Chi non salta è della Roma"

Lazio scatenata a fine partita, dopo il successo per 3-0 contro la Roma accade di tutto negli spogliatoi. Canti e sfottò per i cugini giallorossi.

