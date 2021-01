Io Apro vince la sua sfida | da Nord a Sud | la “protesta gentile” di chi ha sfidato il governo

(Di sabato 16 gennaio 2021) Una “”, andata in scena nel massimo rispetto delle normative anti-Covid. E che ha raccolto in queste ore adesioni daa Sud, con i ristoratori che, al grido di “Io”, hanno deciso di alzare le saracinesche dei propri locali, chiuse da mesi a causa delle restrizioni imposte dalConte. All’interno dei locali che hanno aderito, tutto si è svolto nel massimo rispetto delle regole: le persone che sono entrate all’interno sono state registrate, è stata misurata loro la temperatura e sono stati fatti rispettare gli obblighi di distanziamento. Un segnale forte da parte di una categoria messa in ginocchio da un esecutivo incapace di gestire la pandemia e aiutare chi, a causa delle scelte della politica, non può più lavorare. Tantissime le adesioni online, che si sono poi ...

salerno_vince : RT @ManuelaBellipan: Ho visto due donne coraggiose rinunciare ad un posto comodo e ho ascoltato un uomo intelligente parlare di fare politi… - _fiorucci : RT @ItalianoeRomano: La massa vince e vincerà sempre. Sono ancora troppo pochi 30.000, devono essere 300.000 e poi 3 milioni. Daje ITALIANI… - nieddupierpaolo : RT @ItalianoeRomano: La massa vince e vincerà sempre. Sono ancora troppo pochi 30.000, devono essere 300.000 e poi 3 milioni. Daje ITALIANI… - itaca7itaca : RT @ItalianoeRomano: La massa vince e vincerà sempre. Sono ancora troppo pochi 30.000, devono essere 300.000 e poi 3 milioni. Daje ITALIANI… - marialetiziama9 : RT @ItalianoeRomano: La massa vince e vincerà sempre. Sono ancora troppo pochi 30.000, devono essere 300.000 e poi 3 milioni. Daje ITALIANI… -

Ultime Notizie dalla rete : Apro vince

Zazoom Blog

L'assessore è preoccupato per la campagna vaccinale che ha visto la Sicilia fra i primi posti in Italia per capacità di somministrazione: “Siamo partiti con grande sprint, poi abbiamo fatto magazzino ...Non si parla di fusioni ma di accordi volontari di area vasta su temi specifici Asse già pronto con Modena e Bologna ma cresce l’attenzione per Ravenna ...