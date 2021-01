Inter-Juventus, l’anteprima del match: l’allievo sfida il ‘Maestro’, Conte e Pirlo di fronte al bivio Scudetto (Di sabato 16 gennaio 2021) Pochi dubbi e tante certezze alla vigilia del Derby d'Italia.La sfida che vedrà affrontarsi sul prato verde di San Siro Inter e Juventus, vale indubbiamente molto più di tre semplici punti. Ai fini della classifica questi sarebbero certamente molto importanti per entrambe le compagini, ma mai quanto un ipotetico passaggio di consegne da parte dei campioni in carica nei confronti dei padroni di casa. Questo perchè, nonostante nella scorsa stagione il gap tra le due squadre si sia indubbiamente ridotto, il club bianconero di Torino è comunque riuscito ad aggiudicarsi il nono titolo consecutivo in Italia. Roba da far girare la testa, soprattutto se si considera il breve ed estremamente deludente ciclo Sarri e i molteplici passi falsi che la Juventus l'anno scorso ha commesso. Di contro, tuttavia, una profondità ... Leggi su mediagol (Di sabato 16 gennaio 2021) Pochi dubbi e tante certezze alla vigilia del Derby d'Italia.Lache vedrà affrontarsi sul prato verde di San Siro, vale indubbiamente molto più di tre semplici punti. Ai fini della classifica questi sarebbero certamente molto importanti per entrambe le compagini, ma mai quanto un ipotetico passaggio di consegne da parte dei campioni in carica nei confronti dei padroni di casa. Questo perchè, nonostante nella scorsa stagione il gap tra le due squadre si sia indubbiamente ridotto, il club bianconero di Torino è comunque riuscito ad aggiudicarsi il nono titolo consecutivo in Italia. Roba da far girare la testa, soprattutto se si considera il breve ed estremamente deludente ciclo Sarri e i molteplici passi falsi che lal'anno scorso ha commesso. Di contro, tuttavia, una profondità ...

