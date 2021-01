In libreria: “Luce della notte”, di Ilaria Tuti (Di sabato 16 gennaio 2021) “Luce non era previsto, cinque mesi fa non esisteva. È nato come racconto, si è trasformato in un romanzo breve, un po’ più dei precedenti, ma così profondo.” Ilaria Tuti descrive così, in un post su Facebook, Luce della notte (Longanesi), il suo ultimo libro: già una promessa di successo e un’intuizione felice e commossa. “Luce è stato scritto per una bimba che non c’è più, Sarah, mia nipote – scrive ancora su Facebook l’autrice -. I miei proventi saranno devoluti al CRO di Aviano a favore della ricerca sui sarcomi. Non sapevo se fosse il caso di dirlo, ma alla fine è giusto che sappiate che, se vorrete leggerlo, sarete parte di una catena che vuole essere Speranza. Da soli non si fa nulla.” “Ma Luce è luminoso – la ... Leggi su velvetmag (Di sabato 16 gennaio 2021) “non era previsto, cinque mesi fa non esisteva. È nato come racconto, si è trasformato in un romanzo breve, un po’ più dei precedenti, ma così profondo.”descrive così, in un post su Facebook,(Longanesi), il suo ultimo libro: già una promessa di successo e un’intuizione felice e commossa. “è stato scritto per una bimba che non c’è più, Sarah, mia nipote – scrive ancora su Facebook l’autrice -. I miei proventi saranno devoluti al CRO di Aviano a favorericerca sui sarcomi. Non sapevo se fosse il caso di dirlo, ma alla fine è giusto che sappiate che, se vorrete leggerlo, sarete parte di una catena che vuole essere Speranza. Da soli non si fa nulla.” “Maè luminoso – la ...

