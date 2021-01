Guasto ad un congelatore | perse 800 dosi del vaccino a Forlì

Leggi su quotidianpost

(Di sabato 16 gennaio 2021) Secondo quanto riportato da Adnkronos, unaldell’ospedale diavrebbe provocato la perdita di quasi 800del. A quanto pare, è stato un errore umano a causare il malfunzionamento della cella, l’allarme sarebbe stato inviato verso le 22:30 del 14 gennaio ma, subito dopo, il sistema avrebbe smesso di funzionare, motivo per il quale il segnale non sarebbe stato rilevato dall’operatore addetto al controllo. Sono adesso in corso indagini ed accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Delle 1500totali, è stato possibile recuperarne circa 700: “L’azienda sanitaria, nel rispetto di tutte le procedure operative e di sicurezza previste da Moderna, si è attivata per una rapida consegna del maggior numero dipossibile presso ...