Galli: «La gente è stanca, non si può più andare avanti con una scarpa e una ciabatta» (Di sabato 16 gennaio 2021) «Sono chiaramente preoccupato» per l’andamento dell’epidemia di Covid-19 in Italia. «Sento che la gente non ne può più e lo capisco molto bene. Ma non si può andare avanti in questo modo». In «una situazione intermedia che forse mia nonna avrebbe definito “una scarpa e una ciabatta”. Credo che delle soluzioni vadano trovate e una possibile potrebbe essere una “dieta drastica”». Una “chiusura importante” modello lockdown nazionale, «se accompagnata però da una serie di altri interventi che facilitino il mantenimento dei risultati: una campagna diagnostica e una campagna vaccinale che siano le più vaste possibili». Lo spiega all’Adnkronos Salute Massimo Galli, infettivologo dell’ospedale Sacco e dell’università degli Studi di Milano. Galli: «Perplesso sulla gestione ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 16 gennaio 2021) «Sono chiaramente preoccupato» per l’andamento dell’epidemia di Covid-19 in Italia. «Sento che lanon ne può più e lo capisco molto bene. Ma non si puòin questo modo». In «una situazione intermedia che forse mia nonna avrebbe definito “unae una”. Credo che delle soluzioni vadano trovate e una possibile potrebbe essere una “dieta drastica”». Una “chiusura importante” modello lockdown nazionale, «se accompagnata però da una serie di altri interventi che facilitino il mantenimento dei risultati: una campagna diagnostica e una campagna vaccinale che siano le più vaste possibili». Lo spiega all’Adnkronos Salute Massimo, infettivologo dell’ospedale Sacco e dell’università degli Studi di Milano.: «Perplesso sulla gestione ...

SecolodItalia1 : Galli: «La gente è stanca, non si può più andare avanti con una scarpa e una ciabatta» - mettawrldrip : @stebellentani seguo Galli e lo ascolto come fai te, stare a casa è un slogan utilizzato da tutti nn solo loro per… - Elio72081705 : RT @alxleva: Altri mesi che voi (non tutti, ma voi) passerete in casa h24 con le mummie di Galli e Ricciardi che, nonostante il vaccino, è… - alxleva : Altri mesi che voi (non tutti, ma voi) passerete in casa h24 con le mummie di Galli e Ricciardi che, nonostante il… - Maik563 : @mimmofattipren1 @a_meluzzi E come mai galli piange sempre cosa c'è sotto con questo virus di merda che terrorizzano la gente -

Ultime Notizie dalla rete : Galli gente Galli: «La gente è stanca, non si può più andare avanti con una scarpa e una... Il Secolo d'Italia Il rarissimo incontro in mezzo alla neve con il gallo cedrone

Magica natura in periodo di lockdown. Avviene tra le montagne incantate cariche di neve, gli abeti imbiancati, il silenzio ovattato delle origini. Dopo i lupi, gli stambecchi e i camosci, anche il gal ...

AFRICA/TOGO - “Dopo un anno travagliato, il 2021 apra per il Togo una finestra sulla speranza”, dice un missionario

“Le ripercussioni si sono fatte sentire anche da noi a Kolowaré, dove l’esercito armato girava ed era spesso presente in modo pesante” scrive all’Agenzia Fides padre Silvano Galli ... la crisi ...

Magica natura in periodo di lockdown. Avviene tra le montagne incantate cariche di neve, gli abeti imbiancati, il silenzio ovattato delle origini. Dopo i lupi, gli stambecchi e i camosci, anche il gal ...“Le ripercussioni si sono fatte sentire anche da noi a Kolowaré, dove l’esercito armato girava ed era spesso presente in modo pesante” scrive all’Agenzia Fides padre Silvano Galli ... la crisi ...