“Falsa e instabile”. ‘Coltellata’ violenta a Dayane Mello. Lei ne è all’oscuro, ma fuori dal GF Vip c’è chi non la sopporta più (Di sabato 16 gennaio 2021) Dayane Mello è sicuramente una delle concorrenti più vulcaniche dell’edizione del ‘Grande Fratello Vip’. Non sono stati pochi i litigi avuti all’interno della Casa, basti pensare alla lite con Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, accusati di non essere sinceri. Momenti di tensione si sono vissuti anche con la sua amica Rosalinda Cannavò, con la quale però ha poi chiarito. Nelle ultime settimane si è comunque avvicinata ad Andrea Zenga e in molti hanno anche ipotizzato che possa esserci altro. Per gioco si sono scambiati un bel bacio, ma al momento non sembra possano esserci ulteriori novità. Anche la mamma di Andrea, Roberta Termali, era intervenuta su questa questione affermando che suo figlio non ha come obiettivo primario quello di trovare un’anima gemella nel reality show di Alfonso Signorini. La modella brasiliana ha subito comunque nelle ultime ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 16 gennaio 2021)è sicuramente una delle concorrenti più vulcaniche dell’edizione del ‘Grande Fratello Vip’. Non sono stati pochi i litigi avuti all’interno della Casa, basti pensare alla lite con Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, accusati di non essere sinceri. Momenti di tensione si sono vissuti anche con la sua amica Rosalinda Cannavò, con la quale però ha poi chiarito. Nelle ultime settimane si è comunque avvicinata ad Andrea Zenga e in molti hanno anche ipotizzato che possa esserci altro. Per gioco si sono scambiati un bel bacio, ma al momento non sembra possano esserci ulteriori novità. Anche la mamma di Andrea, Roberta Termali, era intervenuta su questa questione affermando che suo figlio non ha come obiettivo primario quello di trovare un’anima gemella nel reality show di Alfonso Signorini. La modella brasiliana ha subito comunque nelle ultime ...

Tra coloro che non nutrono particolare simpatia per Dayane c’è Karina Cascella che, ospite di Casa Chi, ha ammesso: “A me non piace per niente, è una donna bellissima però è molto falsa e anche ...

