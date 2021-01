Covid, in Norvegia 23 morti “associate alla vaccinazione” tra persone anziane e fragili. Ecco le conclusioni dopo le autopsie (Di sabato 16 gennaio 2021) In Norvegia sono stati registrati 23 morti, tra persone anziane e fragili, “associate alla vaccinazione anti-Covid” di Pfizer-BioNtech. Lo comunica in una nota l’Agenzia del farmaco della Norvegia, la Norwegian Medicines Agency, secondo la quale i vaccini anti-Covid potrebbero essere troppo rischiosi per i malati molto anziani (over 80) e per quelli terminali. I funzionari norvegesi hanno detto che tutti i decessi considerati “legati al vaccino” sono avvenuti dopo la prima dose. Tredici persone sono state sottoposte ad autopsia. I risultati suggeriscono che la causa della morte potrebbe essere collegata agli effetti collaterali comuni (febbre, mal di testa, nausea, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 gennaio 2021) Insono stati registrati 23, tra, “anti-” di Pfizer-BioNtech. Lo comunica in una nota l’Agenzia del farmaco della, la Norwegian Medicines Agency, secondo la quale i vaccini anti-potrebbero essere troppo rischiosi per i malati molto anziani (over 80) e per quelli terminali. I funzionari norvegesi hanno detto che tutti i decessi considerati “legati al vaccino” sono avvenutila prima dose. Tredicisono state sottoposte ad autopsia. I risultati suggeriscono che la causa della morte potrebbe essere collegata agli effetti collaterali comuni (febbre, mal di testa, nausea, ...

