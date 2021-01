«Conte è un fine o un mezzo?». I grillini verso la settimana decisiva (Di domenica 17 gennaio 2021) Nella serata di ieri il reggente Vito Crimi e il capodelegazione al governo Alfonso Bonafede convocano i direttivi grillini. La riunione serve a discutere gli scenari che si stanno aprendo e la possibilità che l’«operazione costruttori» non appare così semplice come era parso nei giorni successivi alle dimissioni degli esponenti renziani dall’esecutivo. Si direbbe che il fuoco delle polemiche cova sotto la cenere dell’antirenzismo. Dopo mesi di confusione, incertezze e divisioni, il M5S conferma di avere bisogno di stare al … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 17 gennaio 2021) Nella serata di ieri il reggente Vito Crimi e il capodelegazione al governo Alfonso Bonafede convocano i direttivi. La riunione serve a discutere gli scenari che si stanno aprendo e la possibilità che l’«operazione costruttori» non appare così semplice come era parso nei giorni successivi alle dimissioni degli esponenti renziani dall’esecutivo. Si direbbe che il fuoco delle polemiche cova sotto la cenere dell’antirenzismo. Dopo mesi di confusione, incertezze e divisioni, il M5S conferma di avere bisogno di stare al … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

