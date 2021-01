Chieri-Casalmaggiore: data, orario, diretta tv e streaming Serie A1 Femminile 2020/2021 (Di sabato 16 gennaio 2021) La Reale Mutua Fenera Chieri ospita la VBC Èpiù Casalmaggiore: ecco data, orario e come vedere in diretta TV e streaming il match valido per la sesta giornata di ritorno della regular season di Serie A1 Femminile 2020/2021. Prima sfida casalinga del 2021 per Chieri, reduce dal successo in tre set a Busto Arsizio nel recupero infrasettimanale. L’obiettivo è ottenere altri tre punti per salire al quarto posto in classifica, attualmente occupato da Scandicci con 27 punti, uno in più di Chieri. Non sarà semplice però contro una Casalmaggiore in cerca di riscatto dopo le sconfitte incassate contro Novara e Scandicci. Casalmaggiore è al ... Leggi su sportface (Di sabato 16 gennaio 2021) La Reale Mutua Feneraospita la VBC Èpiù: eccoe come vedere inTV eil match valido per la sesta giornata di ritorno della regular season diA1. Prima sfida casalinga delper, reduce dal successo in tre set a Busto Arsizio nel recupero infrasettimanale. L’obiettivo è ottenere altri tre punti per salire al quarto posto in classifica, attualmente occupato da Scandicci con 27 punti, uno in più di. Non sarà semplice però contro unain cerca di riscatto dopo le sconfitte incassate contro Novara e Scandicci.è al ...

