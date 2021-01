C’è Posta per Te 2021 ospiti seconda puntata, stasera Giulia Michelini e Marco Bocci (FOTO) (Di sabato 16 gennaio 2021) Giulia Michelini, Marco Bocci ospiti a C'è Posta per Te 2021, sabato 16 gennaio ... Leggi su spettacoloitaliano (Di sabato 16 gennaio 2021)a C'èper Te, sabato 16 gennaio ...

trash_italiano : Sto aspettando solo qualche rissa a C’è Posta. - _maparliamodime : Ragaaa qualcuno mi faccia una sintesi della serata al GF che sto guardando c'è posta per te AHAHAHAHAHAHA - trampoljne_ : RT @Uovo_Leopoldo: È ANDATA A C'È POSTA PER TE NON PER LA PERSONA DIETRO LA BUSTA, MA PER FRANCAVILLA E IL SUO SINDACO?? #CePostaPerTe http… - HOSTVGE_ : RT @DIORVSHAWN: vedere c’è posta per te con nora - missmaiunagioi1 : x: si va a c'è posta per te solo per vedere chi si nasconde dietro la busta sarina: #CePostaPerTe -

Ultime Notizie dalla rete : C’è Posta «C’è posta per te», un contenitore di tutta la poetica defilippiana Corriere della Sera