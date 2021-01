Atti osceni verso minorenni: dopo indagini Carabinieri arrestano un 46enne (Di sabato 16 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – I Carabinieri della Stazione di Salerno Mercatello hanno tratto in arresto un 46enne, già protagonista di Atti persecutori nel passato, per corruzione di minori. L’Attività di indagine dei Carabinieri ha riguardato due episodi di particolare gravità: il 12 agosto scorso mostrava i genitali ad un bambino di 10 anni su Lungomare Colombo; il 25 ottobre invece, all’interno del Parco del Mercatello, si poneva dinanzi a un minore di 6 anni toccandosi i genitali. I Carabinieri della Stazione di Mercatello hanno pertanto dato corso a tutte le Attività per addivenire all’identificazione del soggetto: il 46enne salernitano C.L. L’uomo si trova ora agli arresti domiciliari. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 16 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Idella Stazione di Salerno Mercatello hanno tratto in arresto un, già protagonista dipersecutori nel passato, per corruzione di minori. L’vità di indagine deiha riguardato due episodi di particolare gravità: il 12 agosto scorso mostrava i genitali ad un bambino di 10 anni su Lungomare Colombo; il 25 ottobre invece, all’interno del Parco del Mercatello, si poneva dinanzi a un minore di 6 anni toccandosi i genitali. Idella Stazione di Mercatello hanno pertanto dato corso a tutte levità per addivenire all’identificazione del soggetto: ilsalernitano C.L. L’uomo si trova ora agli arresti domiciliari. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

tvoggi : ATTI OSCENI IN LUOGO PUBBLICO, 46ENNE IN MANETTE I Carabinieri della Stazione di Salerno Mercatello hanno tratto in… - RTAlive1 : Salerno, atti osceni davanti a bambini, arrestano un 46enne - PaolaTacconi : RT @cocchi2a: È meglio se si tirano su i pantaloni e si rimettono in posizione eretta, così si rischia un'accusa per 'atti osceni' e non è… - demian_yexil : RT @cocchi2a: È meglio se si tirano su i pantaloni e si rimettono in posizione eretta, così si rischia un'accusa per 'atti osceni' e non è… - Simo07827689 : RT @cocchi2a: È meglio se si tirano su i pantaloni e si rimettono in posizione eretta, così si rischia un'accusa per 'atti osceni' e non è… -

Ultime Notizie dalla rete : Atti osceni Atti osceni e danni in un locale pubblico: momenti di paura in via Toti LA NAZIONE San Benigno, lividi e botte alla compagna

san benigno «Eravamo insieme dal 2002 ma nel 2014, all’improvviso, ha cominciato a chiamarmi troia, era ossessionato dal fatto che avessi una relazione sul posto di lavoro. È allora che ha cominciato ...

Feticismo al Vomero, stesi a terra leccano piedi a una ragazza: la denuncia

Napoli, feticismo al parco pubblico. Borrelli: "Denuncia per atti osceni". Il personaggio in quesstione è un volto noto della città, Peppe fetish ...

san benigno «Eravamo insieme dal 2002 ma nel 2014, all’improvviso, ha cominciato a chiamarmi troia, era ossessionato dal fatto che avessi una relazione sul posto di lavoro. È allora che ha cominciato ...Napoli, feticismo al parco pubblico. Borrelli: "Denuncia per atti osceni". Il personaggio in quesstione è un volto noto della città, Peppe fetish ...