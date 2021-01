Amici di Maria: Anna Pettinelli è positiva al Covid-19 (Di sabato 16 gennaio 2021) La puntata odierna di Amici di Maria De Filippi è iniziata da qualche minuto e i telespettatori si sono immediatamente accorti dell’assenza dell’insegnante di canto Anna Pettinelli. O meglio, la maestra era presente solo in collegamento da casa poiché risultata positiva al tampone per il Covid-19. Esattamente come accaduto per la professoressa di ballo Lorella Cuccarini, risultata positiva al Covid-19 la settimana scorsa, anche Anna Pettinelli sarà in una specie di smart working, seguendo gli allievi e le loro esibizioni da casa. La professoressa ci ha tenuto a specificare che la sua positività non è collegata a quella passata della Cuccarini. L'articolo proviene da Trash Italiano. Leggi su trendit (Di sabato 16 gennaio 2021) La puntata odierna didiDe Filippi è iniziata da qualche minuto e i telespettatori si sono immediatamente accorti dell’assenza dell’insegnante di canto. O meglio, la maestra era presente solo in collegamento da casa poiché risultataal tampone per il-19. Esattamente come accaduto per la professoressa di ballo Lorella Cuccarini, risultataal-19 la settimana scorsa, anchesarà in una specie di smart working, seguendo gli allievi e le loro esibizioni da casa. La professoressa ci ha tenuto a specificare che la sua positività non è collegata a quella passata della Cuccarini. L'articolo proviene da Trash Italiano.

