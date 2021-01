Amici 20, Lorella Cuccarini torna in studio e tuona contro la Celentano: “Questo è bullismo”. Anna Pettinelli a casa con il Covid (Di sabato 16 gennaio 2021) Appena guarita dal coronavirus, Lorella Cuccarini è rientrata in studio ad “Amici di Maria De Filippi” rendendosi protagonista, sabato pomeriggio in diretta su Canale 5, di un duro confronto con Alessandra Celentano. Nei giorni scorsi ha fatto molto discutere il diverbio che la maestra di danza classica ha avuto con la ballerina professionista Elena D’Amario, presente in sala prove durante la lezione con l’allieva Rosa. Quest’ultima fa parte del team della Cuccarini e più volte è stata messa sotto la lente d’ingrandimento della “severissima” Celentano che spesso l’ha criticata per il collo del piede e la poca tecnica. La D’Amario è stata invitata dalla Cuccarini, in quel momento assente, a visionare il lavoro di Rosa. Dopo un’ora la D’Amario ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 gennaio 2021) Appena guarita dal coronavirus,è rientrata inad “di Maria De Filippi” rendendosi protagonista, sabato pomeriggio in diretta su Canale 5, di un duro confronto con Alessandra. Nei giorni scorsi ha fatto molto discutere il diverbio che la maestra di danza classica ha avuto con la ballerina professionista Elena D’Amario, presente in sala prove durante la lezione con l’allieva Rosa. Quest’ultima fa parte del team dellae più volte è stata messa sotto la lente d’ingrandimento della “severissima”che spesso l’ha criticata per il collo del piede e la poca tecnica. La D’Amario è stata invitata dalla, in quel momento assente, a visionare il lavoro di Rosa. Dopo un’ora la D’Amario ha ...

