"Al Recovery Plan di Conte manca visione". Intervista a Enrico Giovannini

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 16 gennaio 2021) La crisi di governo deve risolversi “rapidamente”. Ma servirà un “governo politico” per i prossimi “due anni, decisivi per affrontare l’emergenza, ma anche per impostare il futuro del Paese”. Perché richiede “una forza politica notevole” decidere – ad esempio - di destinare alle fonti rinnovabili di energia “i 20 miliardi l’anno che attualmente vanno alle fonti fossili”., portavoce e ‘anima’ dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo sostenibile (ASviS) che promuove in Italia l’Agenda 2030 elaborata dall’Onu per uno sviluppo sostenibile, tifa “stabilità per la trasformazione”, ma non è tenero con la bozza di ‘’ elaborato dal governo. “ladel Paese nel 2030”, ci dice l’ex ministro del Lavoro, ex presidente dell’Istat, ...