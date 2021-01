Tommaso Zorzi va in crisi perché capisce che il GF Vip non finirà l’8 febbraio

Leggi su biccy

(Di venerdì 15 gennaio 2021) I primi concorrenti del GF Vip 5 sono chiusi nella casa di Cinecittà da 4 mesi e ovviamente sono sfiniti.ieri pomeriggio si è avvicinato a Samantha De Grenet ed ha confessato di contare i giorni che lo separano dalla finale,non ce la fa più. L’influencer ha poi aggiunto che non accetterebbe di restare nemmeno una settimana in più in gioco e quando la sua coinquilina gli ha detto che potrebbero prolungare lo show di 1 o 2 settimane, lui è andato nel panico. “Cosa? Un’altra settimana? No, no, no, tu sai qualcosa. Samantha se sai qualcosa dimmelo.allora mi hai detto che potrebbero allungare tutto di una o due settimane? Io non resisto te lo dico. Se fai questi sguardi significa che c’è qualcosa sotto e non puoi dirlo. Se ti sto studiando? Certo, cerco di capire”. Stefania Orlando ha cercato ...