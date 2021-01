The Walking Dead 10: cosa ci aspetta nei nuovi episodi a marzo (Di venerdì 15 gennaio 2021) Lucille, la vera Lucille. Il faccia a faccia fra Maggie e Negan. E un salto indietro nel tempo... Ecco cosa ci aspetta nei nuovi episodi di The Walking Dead 10 in arrivo dal 1° marzo in Italia. Leggi su nospoiler (Di venerdì 15 gennaio 2021) Lucille, la vera Lucille. Il faccia a faccia fra Maggie e Negan. E un salto indietro nel tempo... Eccocineidi The10 in arrivo dal 1°in Italia.

ladfromdoncasta : RT @driversxlicense: a non skippare perfect e walking in the wind siamo rimaste io e io - Hartmann_TWT : RT @WalkingDead_it: The Walking Dead, l'epico capitolo finale. L'undicesima stagione sarà l'ultima! #TheWalkingDead #TWD - WalkingDead_it : RT @WalkingDead_it: The Walking Dead ritorna il 28 Febbraio con 6 nuovi episodi #TheWalkingDead #TWD - WalkingDead_it : RT @WalkingDead_it: The Walking Dead 10 non si è conclusa nella maniera in cui i produttori l’avevano immaginata. La pandemia ha infatti in… - WalkingDead_it : RT @WalkingDead_it: The Walking Dead, l'epico capitolo finale. L'undicesima stagione sarà l'ultima! #TheWalkingDead #TWD -