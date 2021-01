Serie A, Inter-Juventus, Felipe Melo contro Chiellini: 'Non ha etica. Gli offrii una cena...' (Di venerdì 15 gennaio 2021) Un affronto che Melo non ha dimenticato e che lo porta a riversare nuovo veleno nei confronti del numero 3 bianconero in una video Intervista alla Gazzetta dello Sport . 'Chiellini non riesce ad ... Leggi su eurosport (Di venerdì 15 gennaio 2021) Un affronto chenon ha dimenticato e che lo porta a riversare nuovo veleno nei confronti del numero 3 bianconero in una videovista alla Gazzetta dello Sport . 'non riesce ad ...

Inter : ?? | #TOTY Il miglior difensore centrale della Serie A ?? Ecco perché @Stefandevrij dovrebbe essere nel TOTY di… - Gazzetta_it : Intervista #esclusiva della #Gazzetta #Mancini: 'L'Inter arriva pronta, per la Juve è decisiva' - tuttosport : #Inter-#Juve, #Lippi: “Il #derby dei miei figli. #Pirlo e #Conte due perfezionisti” - sportli26181512 : Felipe Melo: 'Chiellini, San Siro e quell'Inter-Juve che non finisce mai': Felipe Melo: 'Chiellini, San Siro e quel… - CORNERNEWS24 : #Calcio - In Serie A va in scena un turno di grandi sfide La stracittadina romana, ma anche il derby d'Italia Inter-Juve -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Inter Inter-Juventus, i giocatori con il valore di calciomercato più alto. Classifica Sky Sport SNAI – Serie A: più Inter che Juve La prima gioia di Conte a 2,50

(Milano, 15 gennaio 2021) - Il tecnico nerazzurro, che nella stagione scorsa ha rimediato solo delusioni contro il suo passato bianconero, stavolta parte in leggero vantaggio. I precedenti: sei vittor ...

Juventus.com - Focus: eye on Inter

La Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, si sofferma sull'Inter, prossimo avversario in campionato dei bianconeri: "Dopo 17 giornate di campionato, l’Inter occupa la ...

(Milano, 15 gennaio 2021) - Il tecnico nerazzurro, che nella stagione scorsa ha rimediato solo delusioni contro il suo passato bianconero, stavolta parte in leggero vantaggio. I precedenti: sei vittor ...La Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, si sofferma sull'Inter, prossimo avversario in campionato dei bianconeri: "Dopo 17 giornate di campionato, l’Inter occupa la ...