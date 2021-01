Serie A, i 4 top match della 18ª giornata (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ogni giornata vi proporremo l’analisi dei 4 top match di Serie A, offerta da Pokerstars: per il 18° turno abbiamo scelto Lazio-Roma, Napoli-Fiorentina, Inter-Juventus e Cagliari-MilanI derby del weekend: duelli in vistaQuesta sera assisteremo al primo derby di Roma ad essere giocato di venerdì in tutte le competizioni, questo è infatti l’unico giorno della settimana in cui questa sfida non era mai stata disputata nella storia. Sarà sicuramente un match scoppiettante, le due squadre arrivano a questo appuntamento nel pieno della forma. Se da una parte la Lazio ha vinto le ultime due partite di campionato, dall’altra nessuna formazione ha registrato più vittorie della Roma da inizio novembre a oggi in Serie A, ben 8 su 12. Entrambi i club caleranno il ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ognivi proporremo l’analisi dei 4 topdiA, offerta da Pokerstars: per il 18° turno abbiamo scelto Lazio-Roma, Napoli-Fiorentina, Inter-Juventus e Cagliari-MilanI derby del weekend: duelli in vistaQuesta sera assisteremo al primo derby di Roma ad essere giocato di venerdì in tutte le competizioni, questo è infatti l’unico giornosettimana in cui questa sfida non era mai stata disputata nella storia. Sarà sicuramente unscoppiettante, le due squadre arrivano a questo appuntamento nel pienoforma. Se da una parte la Lazio ha vinto le ultime due partite di campionato, dall’altra nessuna formazione ha registrato più vittorieRoma da inizio novembre a oggi inA, ben 8 su 12. Entrambi i club caleranno il ...

