Sassuolo-Spal 0-2, ferraresi ai quarti (Di venerdì 15 gennaio 2021) Sarà la Spal di Pasquale Marino la sfidante della Juventus ai quarti di finale di Coppa Italia. I ferraresi hanno eliminato a sorpresa il Sassuolo di De Zerbi andando a vincere 2-0 in trasferta al Mapei Stadium. Dopo un primo tempo equilibrato, l'espulsione di Djuricic al 47' ha cambiato le carte in tavola. Immediato il vantaggio della Spal al 49' con Missiroli, poi il raddoppio di Dickmann al 58' ha chiuso la contesa. Due pali per il Sassuolo. Alla squadra di De Zerbi resta il timido rimpianto di due pali, di Raspadori nel primo tempo e di Muldur nel secondo, ma non basta per giustificare anche un atteggiamento che non può aver soddisfatto il tecnico.E non bastano nemmeno le assenza per spiegare una prestazione così inconsistente. La Spal ha fatto quello che doveva ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 15 gennaio 2021) Sarà ladi Pasquale Marino la sfidante della Juventus aidi finale di Coppa Italia. Ihanno eliminato a sorpresa ildi De Zerbi andando a vincere 2-0 in trasferta al Mapei Stadium. Dopo un primo tempo equilibrato, l'espulsione di Djuricic al 47' ha cambiato le carte in tavola. Immediato il vantaggio dellaal 49' con Missiroli, poi il raddoppio di Dickmann al 58' ha chiuso la contesa. Due pali per il. Alla squadra di De Zerbi resta il timido rimpianto di due pali, di Raspadori nel primo tempo e di Muldur nel secondo, ma non basta per giustificare anche un atteggiamento che non può aver soddisfatto il tecnico.E non bastano nemmeno le assenza per spiegare una prestazione così inconsistente. Laha fatto quello che doveva ...

