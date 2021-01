R.I.P. Dichiarata morta la talpa di InSight (Di venerdì 15 gennaio 2021) Nonostante la missione sia stata da poco estesa fino al 2022, la NASA ha dichiarato inutilizzabile la sonda termica di HP3. Leggi su aliveuniverse.today (Di venerdì 15 gennaio 2021) Nonostante la missione sia stata da poco estesa fino al 2022, la NASA ha dichiarato inutilizzabile la sonda termica di HP3.

misteru : RIP: La talpa Marziana dopo 2 anni di tentativi di sprofondare nel terreno marziano viene dichiarata morta