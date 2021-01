Quando parla Conte? Diretta di oggi 15 Gennaio 2021: NUOVO DPCM (Di venerdì 15 gennaio 2021) Nelle ultime ore il Premier Giuseppe Conte ha firmato l’ultimo decreto comprendente tutte le misure anti covid, come oramai è di consuetudine da diversi mesi. I DPCM infatti hanno avuto una continua evoluzione e sono stati soggetti a cambiamenti vari con i diversi momenti cruciali della pandemia: gli ultimi relativi al periodo natalizio sono stati molto chiacchierati, ecco perchè si attendono le nuove misure che saranno attive dal 16 Gennaio. Conferenza stampa di Conte Nonostante la crisi di governo, operata per mano di Matteo Renzi, leader di Italia Viva, che ha forzato le dimissioni dei ministri del proprio partito dal governo, la conferenza stampa del Premier Conte dovrebbe tenersi comunque nella giornata di oggi 15 Gennaio. Dalle fonti ufficiali del governo ... Leggi su giornal (Di venerdì 15 gennaio 2021) Nelle ultime ore il Premier Giuseppeha firmato l’ultimo decreto comprendente tutte le misure anti covid, come oramai è di consuetudine da diversi mesi. Iinfatti hanno avuto una continua evoluzione e sono stati soggetti a cambiamenti vari con i diversi momenti cruciali della pandemia: gli ultimi relativi al periodo natalizio sono stati molto chiacchierati, ecco perchè si attendono le nuove misure che saranno attive dal 16. Conferenza stampa diNonostante la crisi di governo, operata per mano di Matteo Renzi, leader di Italia Viva, che ha forzato le dimissioni dei ministri del proprio partito dal governo, la conferenza stampa del Premierdovrebbe tenersi comunque nella giornata di15. Dalle fonti ufficiali del governo ...

Parla per la prima volta il Project Leader di Suzuki dopo la partenza di Davide Brivio verso la Formula 1: “E’ stato scioccante, ho apprezzato quello che ha fatto Davide sin dal suo arrivo in Suzuki” ...

Pereira, parla il SMM: «Felice alla Lazio, penso voglia rimanere»

Il social media manager di Pereira ha parlato del futuro del giocatore biancoceleste e dei suoi primi mesi alla Lazio ...

Parla per la prima volta il Project Leader di Suzuki dopo la partenza di Davide Brivio verso la Formula 1: "E' stato scioccante, ho apprezzato quello che ha fatto Davide sin dal suo arrivo in Suzuki" ...