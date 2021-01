Nel Lazio sono 77.755 gli attualmente positivi, di cui 299 in terapia intensiva (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma – sono 77.755 i casi positivi al Covid-19 nel Lazio. Di questi, 74.676 sono in isolamento domiciliare, 2.780 sono ricoverati non in terapia intensiva, 299 sono ricoverati in terapia intensiva (+4 rispetto a ieri), 4.342 sono deceduti e 105.021 sono guariti. Lo fa sapere l’assessorato alla Sanita e all’Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio. Leggi su romadailynews (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma –77.755 i casial Covid-19 nel. Di questi, 74.676in isolamento domiciliare, 2.780ricoverati non in, 299ricoverati in(+4 rispetto a ieri), 4.342deceduti e 105.021guariti. Lo fa sapere l’assessorato alla Sanita e all’Integrazione Socio Sanitaria della Regione

