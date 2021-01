Meteo Week End – Sarà il freddo russo protagonista del fine settimana | ma quanto durerà?

Leggi su periodicodaily

(Di venerdì 15 gennaio 2021) L’inizio della prossimacaratterizzato da temperature ancora al di sotto delle medie, soprattutto sul medio Adriatico e al Sud Il grandesi abbatte sull’Italia, determinando unend con clima gelido ovunque eparticolarmente accentuato al Centro-Sud per via di venti sostenuti. Temperature in picchiata dunque, con tendenza a una risalita solo a partire da martedì. Lunedì avremo