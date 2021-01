L’ultimo scandalo nel silenzio di Di Maio: reddito di cittadinanza al figlio del killer di Siani (Di venerdì 15 gennaio 2021) Nelle ore in cui il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, artefice della grande operazione di distribuzione del reddito di cittadinanza, è impegnato nelle trattative con i responsabili per non far cadere il governo, c’è una notizia passata quasi inosservata sui giornali. Un concittadino di Di Maio, il giornalista simbolo della lotta alla camorra e ucciso dai boss per il suo impegno civile, Giancarlo Siani, oggi si starà rivoltando nella tomba dopo aver appreso la notizia che il figlio del suo killer incassa regolarmente il sussidio dello Stato. La conferma di un meccanismo che opera senza alcun controllo e senza alcuna possibilità di fare opposizione: i diritti sono legittimi, c’è una legge che non impedisce ai parenti di un criminale di ricevere il ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 15 gennaio 2021) Nelle ore in cui il ministro degli Esteri Luigi Di, artefice della grande operazione di distribuzione deldi, è impegnato nelle trattative con i responsabili per non far cadere il governo, c’è una notizia passata quasi inosservata sui giornali. Un concittadino di Di, il giornalista simbolo della lotta alla camorra e ucciso dai boss per il suo impegno civile, Giancarlo, oggi si starà rivoltando nella tomba dopo aver appreso la notizia che ildel suoincassa regolarmente il sussidio dello Stato. La conferma di un meccanismo che opera senza alcun controllo e senza alcuna possibilità di fare opposizione: i diritti sono legittimi, c’è una legge che non impedisce ai parenti di un criminale di ricevere il ...

SecolodItalia1 : L’ultimo scandalo nel silenzio di Di Maio: reddito di cittadinanza al figlio del killer di Siani… - vogue_italia : L'ultimo schiaffo di Melania alle regole. - spartakoguza : Leggete l’ultimo tweet di @NicoSavi. Forse è chiedere troppo per sti ragazzini ritardati che gridano subito allo sc… - Simone56701106 : L'importante di questa squadra che Cesare abbia capito intanto di giocare con due punte e secondo di non far mai pi… - parsival3791 : @sabrimaggioni @Gianluc68325330 È per questa grande capacità dei nostri politici/dirigenti sanitari che nel team OM… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ultimo scandalo Bruciare l'inverno e "i robi bruti" informazioneonline.it