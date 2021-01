La sfida finale di Conte a Renzi passa per i Costruttori (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il premier martedì in Senato per la conta dei voti. La caccia ai sei voti che mancano. I nomi di chi potrebbe salvare il governo. Il partito dell'Avvocato in arrivo. Il leader di Italia Viva: 'Rischio ... Leggi su today (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il premier martedì in Senato per la conta dei voti. La caccia ai sei voti che mancano. I nomi di chi potrebbe salvare il governo. Il partito dell'Avvocato in arrivo. Il leader di Italia Viva: 'Rischio ...

Il team inglese del baronetto Ben Ainslie supera American Magic (Usa) e Luna Rossa Prada Poirelli (Italia) nel primo giorno di gare nella selezione Challenger che porta alla Coppa America ...

L'Eredità ha una nuova campionessa con portafoglio. Si chiama Agnese Ortone ed è romanista.

