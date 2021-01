Il Lazio non riaprirà le scuole. Ma è una fake news. La smentita piccata di Zingaretti (Di venerdì 15 gennaio 2021) Scuola nel caos. Si riaprono i licei? Lunedì 18 tutti in aula? Forse. Ma anche no. Così qualche bontempone ha giocato ad aumentare la confusione. Vittima? La virtuosa Regione Lazio, guidata dall’illuminato Nicola Zingaretti. Un comunicato ‘patacca’ manda in tilt la comunicazione della Regione. La falsa notizia che il Lazio avrebbe rinviato il rientro in classe previsto per il prossimo lunedì fa il giro del web. Il Lazio non riaprirà le scuole. Ma è una fake news Un brutto colpo per il governatore, capo del Pd. Che finora ha esibito una grande organizzazione nell’attuazione delle misure anti-covid. Un falsa notizia che costringe Zingaretti alla smentita ufficiale. La smentita ufficiale di ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 15 gennaio 2021) Scuola nel caos. Si riaprono i licei? Lunedì 18 tutti in aula? Forse. Ma anche no. Così qualche bontempone ha giocato ad aumentare la confusione. Vittima? La virtuosa Regione, guidata dall’illuminato Nicola. Un comunicato ‘patacca’ manda in tilt la comunicazione della Regione. La falsa notizia che ilavrebbe rinviato il rientro in classe previsto per il prossimo lunedì fa il giro del web. Ilnonle. Ma è unaUn brutto colpo per il governatore, capo del Pd. Che finora ha esibito una grande organizzazione nell’attuazione delle misure anti-covid. Un falsa notizia che costringeallaufficiale. Laufficiale di ...

ZZiliani : La vera domanda è: ma perchè Atalanta Benevento Bologna Cagliari Crotone Fiorentina Genoa Hellas VR Inter Lazio Mil… - ilpost : No, la Lazio non ha pagato 11 milioni alla squadra sbagliata - ilpost : Potreste averlo letto in giro (alla base dell'errore c'è un articolo del Guardian che ha tratto in inganno molti gi… - EspeMarco : RT @ZZiliani: La vera domanda è: ma perchè Atalanta Benevento Bologna Cagliari Crotone Fiorentina Genoa Hellas VR Inter Lazio Milan Napoli… - SecolodItalia1 : Il Lazio non riaprirà le scuole. Ma è una fake news. La smentita piccata di Zingaretti -