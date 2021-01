Governo, decisiva la conta al Senato: servono 161 voti, Conte spera nel soccorso bianco (Di venerdì 15 gennaio 2021) Milano, 15 gennaio 2021 - Martedì il giorno, 161 il numero. Passa da qui l'appuntamento col destino di Giuseppe Conte che, dopo la decisione di andare alla conta in Parlamento in seguito allo strappo ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 15 gennaio 2021) Milano, 15 gennaio 2021 - Martedì il giorno, 161 il numero. Passa da qui l'appuntamento col destino di Giuseppeche, dopo la decisione di andare allain Parlamento in seguito allo strappo ...

qn_giorno : #Governo , decisiva la conta al Senato: servono 161 voti, Conte spera nel soccorso bianco - prestia_fabio : RT @Libero_official: 'Quando succedono queste cose tipicamente abbiamo reazioni diverse'. Il sondaggista #Pagnoncelli avverte #Conte e #gov… - pbarbero1 : @pdnetwork @AnnaAscani E dei morti, di fronte ai quali nn si prende Mes, nn ve ne importa? Della continua violazion… - adrianobiondi : Conte che trova al Senato i voti per proseguire: lo scenario peggiore per Renzi (fuori dai giochi), per Mattarella… - Libero_official : 'Quando succedono queste cose tipicamente abbiamo reazioni diverse'. Il sondaggista #Pagnoncelli avverte #Conte e… -