GF Vip | Tommaso Zorzi e la frecciatina di Cecilia sulla sua claustrofobia

Di fronte alla notizia di un ulteriore prolungamento del GF Vip, Tommaso Zorzi ha avuto un attacco di ansia e claustrofobia che ha colpito al cuore tutti i telespettatori del reality show. Non la pensa così Cecilia Capriotti, che di fronte alla crisi del coinquilino ha avuto una reazione curiosa, che non è piaciuta al pubblico a casa. LEGGI ANCHE – Tommaso Zorzi in crisi: 'Ansia'. La reazione dopo aver capito che il GF Vip non finirà l'8 Febbraio Al GF Vip Tommaso Zorzi va in crisi, in preda ad attacchi di ansia e claustrofobia. Fa però discutere la reazione di Cecilia Capriotti, che ha sminuito il malessere del coinquilino. Foto: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy

