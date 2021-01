Gazzetta: Mertens pronto a subentrare in corsa contro la Fiorentina (Di venerdì 15 gennaio 2021) contro la Fiorentina, domenica, nel Napoli sarà la volta del ritorno in campo di Dries Mertens. Il belga dovrebbe disputare almeno un tempo della partita, a quanto scrive la Gazzetta dello Sport. L’idea è di fargli prendere confidenza con il campo dopo l’infortunio per poi lanciarlo dal primo minuto in Supercoppa, contro la Juventus, il 20 gennaio. “Mertens, invece, è pronto: potrebbe giocare già domenica contro la Fiorentina. Magari un tempo, per poi rilanciarlo completamente nella finale di Supercoppa con la Juve, in programma mercoledì”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 15 gennaio 2021)la, domenica, nel Napoli sarà la volta del ritorno in campo di Dries. Il belga dovrebbe disputare almeno un tempo della partita, a quanto scrive ladello Sport. L’idea è di fargli prendere confidenza con il campo dopo l’infortunio per poi lanciarlo dal primo minuto in Supercoppa,la Juventus, il 20 gennaio. “, invece, è: potrebbe giocare già domenicala. Magari un tempo, per poi rilanciarlo completamente nella finale di Supercoppa con la Juve, in programma mercoledì”. L'articolo ilNapolista.

napolista : Gazzetta: #Mertens pronto a subentrare in corsa contro la Fiorentina Il belga giocherà un tempo del match, in attes… - giumau69 : @Gazzetta_it Sapete solo criticare il Napoli gazzettieri, l'Inter senza Lukaku e la Juve senza CR7 sono idem, noi g… - apetrazzuolo : GAZZETTA - Coppa Italia, Mertens può giocare almeno un tempo contro l'Empoli per poi essere schierato titolare dome… - tuttonapoli : Gazzetta - Mertens, spazio almeno un tempo contro l'Empoli: domenica può essere titolare - CalcioNapoli24 : -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Mertens Gazzetta - Mertens, spazio almeno un tempo contro l'Empoli: domenica può essere titolare Tutto Napoli Gazzetta: Mertens pronto a subentrare in corsa contro la Fiorentina

Gazzetta: Mertens pronto a subentrare in corsa contro la Fiorentina. Il belga giocherà un tempo del match in vista della Supercoppa ...

Derby: Fonseca lancia Villar, Caicedo partner di Immobile. Juve, giocano Chiellini e McKennie

Lazio: si va verso la conferma della formazione che domenica ha vinto a Parma. Correa non ha ancora smaltito i fastidi al polpaccio: potrebbe andare in panchina, come Lulic (inserito oggi in lista al ...

Gazzetta: Mertens pronto a subentrare in corsa contro la Fiorentina. Il belga giocherà un tempo del match in vista della Supercoppa ...Lazio: si va verso la conferma della formazione che domenica ha vinto a Parma. Correa non ha ancora smaltito i fastidi al polpaccio: potrebbe andare in panchina, come Lulic (inserito oggi in lista al ...