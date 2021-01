Felipe Melo: 'Chiellini, San Siro e quell'Inter-Juve che non finisce mai' (Di venerdì 15 gennaio 2021) E segui la pagina di Gazzetta su Spotify! Leggi i commenti Calcio: tutte le notizie Gasport 15 gennaio - 12:24 Leggi su gazzetta (Di venerdì 15 gennaio 2021) E segui la pagina di Gazzetta su Spotify! Leggi i commenti Calcio: tutte le notizie Gasport 15 gennaio - 12:24

StefanoMontini1 : RT @_ThousandN: La gazzetta dello sport che, orfana della buonanima di Gigi Simoni, va ad intervistare Felipe Melo solo per attaccare Chiel… - Sport_Fair : #FelipeMelo torna all'attacco di #Chiellini Parole pesantissime all'indirizzo del giocatore della #Juventus - zazoomblog : Juventus Felipe Melo attacca Chiellini: “Non ha etica non puoi fidarti di lui” - #Juventus #Felipe #attacca… - Benny_Nicolai : Felipe Melo potrebbe anche dimostrarlo, una volta tanto, di non rosicare del fatto che sia stato mandato via dalla #Juventus. - fcin1908it : VIDEO / Felipe Melo: 'Di Chiellini non puoi fidarti, non ha etica. Mi pento di avergli...' - -