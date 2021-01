Covid, Giani: «Toscana gialla anche la prossima settimana. Gufi serviti». Nardella esulta (Di venerdì 15 gennaio 2021) «A dispetto dei Gufi, seppure per pochi decimali, resteremo in zona gialla - commenta il presidente regionale Eugenio Giani - Gli indicatori epidemiologici regionali, infatti, sono peggiorati, ma nella bozza del monitoraggio in mano all'Istituto Superiore di Sanita' l'Rt della Toscana si ferma a 0.97, di poco sotto la soglia dell'arancione fissato a 1. L'ufficialita' da parte della cabina di regia è attesa in giornata» Leggi su firenzepost (Di venerdì 15 gennaio 2021) «A dispetto dei, seppure per pochi decimali, resteremo in zona- commenta il presidente regionale Eugenio- Gli indicatori epidemiologici regionali, infatti, sono peggiorati, ma nella bozza del monitoraggio in mano all'Istituto Superiore di Sanita' l'Rt dellasi ferma a 0.97, di poco sotto la soglia dell'arancione fissato a 1. L'ufficialita' da parte della cabina di regia è attesa in giornata»

