Ascolti TV: dati Auditel di ieri, giovedì 14 gennaio 2021 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ascolti: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, giovedì 14 gennaio 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la fiction Che Dio Ci Aiuti 6 ha totalizzato 5808 spettatori (21.50% di share) nel primo episodio e 5247 (23.36%) nel secondo; su Canale5 la soap Daydreamer – Le Ali del Sogno ha avuto 1967 spettatori, 9.24% di share. Il film Mamma ho perso l’aereo su Italia1 ha avuto in media 1546 spettatori (5.95%); su Rai2 la partita di calcio di Coppa Italia: Atalanta-Cagliari ha avuto 1828 spettatori (7.00%), mentre il film Bye Bye Germany su Rai3 974 spettatori (3.70%). Su Rete4 la puntata di Dritto e rovescio ha totalizzato 1393 spettatori (7.17%) e su La7 la ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 15 gennaio 2021): idei programmi più visti di14, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction Che Dio Ci Aiuti 6 ha totalizzato 5808 spettatori (21.50% di share) nel primo episodio e 5247 (23.36%) nel secondo; su Canale5 la soap Daydreamer – Le Ali del Sogno ha avuto 1967 spettatori, 9.24% di share. Il film Mamma ho perso l’aereo su Italia1 ha avuto in media 1546 spettatori (5.95%); su Rai2 la partita di calcio di Coppa Italia: Atalanta-Cagliari ha avuto 1828 spettatori (7.00%), mentre il film Bye Bye Germany su Rai3 974 spettatori (3.70%). Su Rete4 la puntata di Dritto e rovescio ha totalizzato 1393 spettatori (7.17%) e su La7 la ...

fattoquotidiano : Discovery Italia chiude un altro anno da record e registra nel 2020 il suo miglior anno di sempre, leggi i dati - JustPaolaC : RT @bgallavotti: Ecco l'intervento di martedì scorso con Giovanni Floris...... Grazie per averci seguito, i dati sugli ascolti dicono che s… - Vallescrivia : RT @bgallavotti: Ecco l'intervento di martedì scorso con Giovanni Floris...... Grazie per averci seguito, i dati sugli ascolti dicono che s… - PaoloFurani : RT @bgallavotti: Ecco l'intervento di martedì scorso con Giovanni Floris...... Grazie per averci seguito, i dati sugli ascolti dicono che s… - G_L_U : RT @bgallavotti: Ecco l'intervento di martedì scorso con Giovanni Floris...... Grazie per averci seguito, i dati sugli ascolti dicono che s… -