A Fontana non sono bastati i morti: 'La zona rossa in Lombardia è una punizione che non meritiamo' (Di venerdì 15 gennaio 2021) Già dalla prossima domenica la Lombardia dovrebbe entrare in zona rossa e ovviamente Attilio Fontana non è d'accordo. La sua linea è la solita, e anche un po' stantia: la zona rossa sarebbe una '... Leggi su globalist (Di venerdì 15 gennaio 2021) Già dalla prossima domenica ladovrebbe entrare ine ovviamente Attilionon è d'accordo. La sua linea è la solita, e anche un po' stantia: lasarebbe una '...

Corriere : Fontana: «La Lombardia sta per entrare in zona rossa, una punizione che non meritiamo» - chedisagio : La «punizione» che i lombardi non si meritano, signor presidente ?@FontanaPres?, è Lei. - StefanoGuerrera : A Fontana la zona rossa sembra una punizione non meritata. Fontana è convinto di essere all’asilo. - Frances47226166 : RT @Virus1979C: Fontana: «La #Lombardia sta per entrare in zona rossa, una punizione che non meritiamo». (in effetti come dargli torto. La… - infoitinterno : Fontana: 'Lombardia zona rossa, non ce lo meritavamo' -