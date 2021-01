Vidal si è sbloccato: ora la Juve, per prendersi…l’Inter (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il rigore contro la Fiorentina ha sbloccato in zona gol Vidal: il centrocampista cileno, tra i più criticati in casa Inter, ha messo ora la Juve nel mirino Non c’è dubbio che il popolo interista si aspettasse molto di più da Arturo Vidal. Le prestazioni sin qui scadenti dell’ex blaugrana hanno deluso tutti coloro che lo ricordavano come meraviglioso assaltatore box-to-box. Il guerriero cui affidarsi sempre e comunque nei momenti difficili. In particolare pesano sul giudizio i clamorosi errori infilati in serie: dall’espulsione contro il Real Madrid alle imprecisioni costate più di un gol incassato. E agli errori in fase difensiva si sono aggiunte le insolite carenze negli ultimi 20 metri, con quel clamoroso liscio contro la Roma che ha fatto ancora una volta urlare di rabbia l’Inter. Vidal, però, non è ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il rigore contro la Fiorentina hain zona gol: il centrocampista cileno, tra i più criticati in casa Inter, ha messo ora lanel mirino Non c’è dubbio che il popolo interista si aspettasse molto di più da Arturo. Le prestazioni sin qui scadenti dell’ex blaugrana hanno deluso tutti coloro che lo ricordavano come meraviglioso assaltatore box-to-box. Il guerriero cui affidarsi sempre e comunque nei momenti difficili. In particolare pesano sul giudizio i clamorosi errori infilati in serie: dall’espulsione contro il Real Madrid alle imprecisioni costate più di un gol incassato. E agli errori in fase difensiva si sono aggiunte le insolite carenze negli ultimi 20 metri, con quel clamoroso liscio contro la Roma che ha fatto ancora una volta urlare di rabbia l’Inter., però, non è ...

Cate1081 : Ecco si è sbloccato Vidal, contenti? e ora neroazzurri tutti a esaltarlo eh?? #FiorentinaInter - DonDie_Sospeso : Tenerezza Vidal, davvero dispiaciuto per non esser riuscito finora a fare quello che pensava di fare all'@Inter. Ad… - Anto__rus : Vidal sembra un bambino, ha un sorriso a 32 denti per essersi finalmente sbloccato. Questa è una cosa bella. - FuscoRocco : Si è sbloccato #Vidal !! Magari segna anche in campionato, mantenendo la promessa dei 10 goal, invece di prendermi… - lucaverde82 : #Vidal Si è sbloccato Arturo! Ora ci aspettiamo gli altri 9! -

Ultime Notizie dalla rete : Vidal sbloccato Vidal annuncia su Instagram: “Ora segno, mi sblocco e poi vi dico quanti gol farò” SOS Fanta Vidal si è sbloccato: ora la Juve, per prendersi…l’Inter

Il rigore contro la Fiorentina ha sbloccato in zona gol Vidal: il centrocampista cileno, tra i più criticati in casa Inter, ha messo ora la Juve nel mirino ...

Coppa Italia: Inter, Napoli e Juventus ai quarti. Tabellone e risultati

I nerazzurri battono 2-1 la Fiorentina ai supplementari, i partenopei piegano 3-2 l'Empoli, i bianconeri vincono ai supplementari: 3-2 con Genoa ...

Il rigore contro la Fiorentina ha sbloccato in zona gol Vidal: il centrocampista cileno, tra i più criticati in casa Inter, ha messo ora la Juve nel mirino ...I nerazzurri battono 2-1 la Fiorentina ai supplementari, i partenopei piegano 3-2 l'Empoli, i bianconeri vincono ai supplementari: 3-2 con Genoa ...