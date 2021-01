Uomini e Donne, Michele Dentice abbandona il programma in lacrime (Di giovedì 14 gennaio 2021) Nella puntata di oggi Michele Dentice ha deciso di abbandonare il programma dopo aver capito che la storia con Roberta Di Padua non ha un futuro. Michele Dentice, dopo una discussione con Roberta Di Padua, ha scelto di abbandonare Uomini e Donne, il partenopeo ha detto che non riesce a sopportare la pressione del programma e il fatto di sentirsi sempre giudicato. La decisione è arrivata dopo un litigio con Roberta Di Padua e un rimprovero di Maria De Filippi. Oggi è stata l'ultima volta che gli spettatori di Uomini e Donne hanno visto Michele Dentice negli studi del dating show. Il partenopeo ha deciso di abbandonare il ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 14 gennaio 2021) Nella puntata di oggiha deciso dire ildopo aver capito che la storia con Roberta Di Padua non ha un futuro., dopo una discussione con Roberta Di Padua, ha scelto dire, il partenopeo ha detto che non riesce a sopportare la pressione dele il fatto di sentirsi sempre giudicato. La decisione è arrivata dopo un litigio con Roberta Di Padua e un rimprovero di Maria De Filippi. Oggi è stata l'ultima volta che gli spettatori dihanno vistonegli studi del dating show. Il partenopeo ha deciso dire il ...

