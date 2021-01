Uomini e donne anticipazioni, nuova registrazione: DAVIDE ancora indeciso? (Di giovedì 14 gennaio 2021) Uomini e donne, anticipazioni registrazione del 13 gennaio 2021 Ieri si è registrata negli studi Titanus di Roma una nuova puntata di Uomini e donne. Durante la registrazione si sono consumati alcuni eventi degni di nota, sopratutto per quanto riguarda i protagonisti del trono classico. Scopriamoli subito. DAVIDE e Beatrice hanno trascorso una piacevole esterna insieme. I due sono stati tutto il tempo sulla terrazza di un appartamento, restando abbracciati e infine baciandosi a telecamere spente. Tra DAVIDE e Beatrice il bacio mancava addirittura dallo scorso settembre e l’uomo ha confessato che le sensazioni rispetto all’ultima volta sono state totalmente diverse. A Chiara non fanno piacere queste immagini: la donna ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 14 gennaio 2021)del 13 gennaio 2021 Ieri si è registrata negli studi Titanus di Roma unapuntata di. Durante lasi sono consumati alcuni eventi degni di nota, sopratutto per quanto riguarda i protagonisti del trono classico. Scopriamoli subito.e Beatrice hanno trascorso una piacevole esterna insieme. I due sono stati tutto il tempo sulla terrazza di un appartamento, restando abbracciati e infine baciandosi a telecamere spente. Trae Beatrice il bacio mancava addirittura dallo scorso settembre e l’uomo ha confessato che le sensazioni rispetto all’ultima volta sono state totalmente diverse. A Chiara non fanno piacere queste immagini: la donna ...

