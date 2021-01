Un governo di unità nazionale non si può fare, secondo Prodi (Di giovedì 14 gennaio 2021) AGI - "Il governo diventa grande se pensa in grande. E se mette all'ordine del giorno il futuro e non il passato". Romano Prodi, intervistato dal 'Messaggero', traccia una possibile road map per l'uscita dalla crisi apertasi di fatto nella maggioranza. Una strada, per il Professore, è preclusa, quella di un esecutivo di unità nazionale: "Non mi sembra una via perseguibile, le tensioni e gli insulti crescono sempre, invece di calare". Cosa, invece, si dovrebbe fare? "Ci vorrebbe un partito che indicasse due o tre punti di larghissimo interesse popolare, aprisse un grande dibattito nazionale su questi e si rimettesse così in sintonia con il Paese", suggerisce. "Mi sono sempre stupito - osserva Prodi - che, quasi vi fosse un istinto masochista, venissero messe ... Leggi su agi (Di giovedì 14 gennaio 2021) AGI - "Ildiventa grande se pensa in grande. E se mette all'ordine del giorno il futuro e non il passato". Romano, intervistato dal 'Messaggero', traccia una possibile road map per l'uscita dalla crisi apertasi di fatto nella maggioranza. Una strada, per il Professore, è preclusa, quella di un esecutivo di: "Non mi sembra una via perseguibile, le tensioni e gli insulti crescono sempre, invece di calare". Cosa, invece, si dovrebbe? "Ci vorrebbe un partito che indicasse due o tre punti di larghissimo interesse popolare, aprisse un grande dibattitosu questi e si rimettesse così in sintonia con il Paese", suggerisce. "Mi sono sempre stupito - osserva- che, quasi vi fosse un istinto masochista, venissero messe ...

brandobenifei : Sono d’accordo con il Ministro #Speranza: “Non c'è strada diversa dall'unità per affrontare questa emergenza.” Non… - lauraboldrini : Da giorni si parla di crisi di governo, mentre il Paese ha bisogno di stabilità e risposte efficaci in un momento c… - Agenzia_Italia : Un governo di unità nazionale non si può fare, secondo Prodi - Livia_Morosini : La Destra Unita metta ora il nome del suo candidato a PdC in una busta sigillata da aprire dopo le elezioni. Un seg… - statodelsud : L’indicazione di Prodi: no ad un governo di unità nazionale -

